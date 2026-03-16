jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Bagi penggemarnya, makanan ini tak hanya lezat, karena jengkol memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Institute Of Health Sciences, 819 Swesen Riset biosains L.L.C Cause street, bahwa jengkol memiliki kemampuan membasmi sel kanker dan disinyalir 10.000 lebih kuat dari kemoterapi.

Hal lain yang perlu diketahui, jengkol bisa menjadi obat mujarab yang bisa menghancurkan sel-sel ganas hingga 12 jenis kanker.

Beberapa di antaranya adalah kanker payudara, prostat, paru-paru, dan pankreas.

Sementara itu, khasiat jengkol untuk obat kanker ganas telah bisa dibuktikan.

Pasalnya, jengkol mengandung banyak antioksidan yang bisa menjadi senjata melawan radikal bebas di dalam tubuh.

Jenis antioksidan yang dimiliki adalah polifenol, falavoniod, terpenoid, dan alkaloid.