Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Jengkol yang Bikin Kaget

Senin, 16 Maret 2026 – 04:25 WIB
5 Manfaat Jengkol yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Jengkol. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Bagi penggemarnya, makanan ini tak hanya lezat, karena jengkol memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Institute Of Health Sciences, 819 Swesen Riset biosains L.L.C Cause street, bahwa jengkol memiliki kemampuan membasmi sel kanker dan disinyalir 10.000 lebih kuat dari kemoterapi.

Baca Juga:

Hal lain yang perlu diketahui, jengkol bisa menjadi obat mujarab yang bisa menghancurkan sel-sel ganas hingga 12 jenis kanker.

Beberapa di antaranya adalah kanker payudara, prostat, paru-paru, dan pankreas.

Sementara itu, khasiat jengkol untuk obat kanker ganas telah bisa dibuktikan.

Baca Juga:

Pasalnya, jengkol mengandung banyak antioksidan yang bisa menjadi senjata melawan radikal bebas di dalam tubuh.

Jenis antioksidan yang dimiliki adalah polifenol, falavoniod, terpenoid, dan alkaloid.

Ada beberapa manfaat jengkol yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah bisa membantu mengontrol gula darah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jengkol  manfaat jengkol  Anemia  gula darah 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp