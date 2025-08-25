5 Manfaat Jus Daun Jambu Biji, Bikin Gula Darah Tetap Stabil

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah dengan rasa manis yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Jambu biji, yang secara ilmiah dikenal sebagai Psidium guajava, merupakan salah satu buah paling kuat yang memiliki banyak manfaat kesehatan.

Namun, tahukah Anda bahwa daun buah Ayurveda ini juga kaya akan manfaat pengobatan yang luar biasa?

Daun jambu biji merupakan sumber nutrisi penting, antioksidan, dan senyawa bioaktif yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Daun ini juga dikenal sebagai sumber alami terbaik dari polifenol, karotenoid, dan minyak esensial, menjadikannya tambahan yang berharga untuk gaya hidup yang sadar kesehatan.

Namun, pertanyaannya adalah bagaimana menambahkan daun ini ke dalam rutinitas diet harian Anda.

Jawabannya adalah jus. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi di dalam tubuh ketika Anda mulai minum jus daun jambu biji setiap hari di pagi hari?

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Thehealthsite.com.