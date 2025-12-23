Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Kacang Tanah, Turunkan Risiko Serangan Kanker

Selasa, 23 Desember 2025 – 07:01 WIB
Kacang Tanah. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KACANG tanah merupakan salah satu jenis kacang yang bisa diolah ke dalam berbagai hidangan, baik manis atau gurih.

Biji kacang tanah memiliki kandungan protein dan lemak sehat yang cukup tinggi.

Selain itu, kandungan gizi kacang tanah per 100 gram bahan adalah kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin B, vitamin C, air, dan serat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatur gula darah

Manfaat kacang tanah yang pertama ialah bisa membantu mengatur gula darah.

Kacang tanah yang dikonsumsi setiap hari bisa membantu menurunkan gula darah pada penderita diabetes.

Sifat antioksidan juga membantu memperbaiki kerusakan vaskular yang dilakukan oleh kelebihan gula darah dalam tubuh.

Karenanya, Anda juga bisa terhindar dari diabetes, serta melakukan gaya hidup sehat lainnya.

Ada beberapa manfaat kacang tanah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya mencegah serangan kanker.

