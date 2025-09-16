5 Manfaat Kayu Manis, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

Selasa, 16 September 2025 – 07:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan rempah yang bisa digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan.

Untuk mendapatkan manfaat kayu manis, biasanya dikonsumsi dalam bentuk minuman.

Batang kayu manis bisa direbus atau diseduh dengan air mendidih dan diminum.

Baca Juga: 6 Khasiat Mengonsumsi Kayu Manis untuk Ibu Hamil

Sebab, air rebusan kayu manis penuh dengan senyawa bermanfaat yang bisa menawarkan berbagai manfaat kesehatan.

Bubuk kayu manis umumnya diberikan pada dosis 1 sampai 1,5 gram/ hari dalam studi diabetes, dan menurut laporan tidak ada efek samping yang muncul.

Namun, sampai saat ini belum ada dosis yang pasti ketika menggunakan herbal ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah Diabetes

Manfaat kayu manis yang sudah dikenal banyak orang adalah bisa menurunkan gula darah.