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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Kelapa, Bantu Kendalikan Gula Darah

Selasa, 23 Juni 2026 – 06:29 WIB
4 Manfaat Kelapa, Bantu Kendalikan Gula Darah - JPNN.COM
Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Kelapa dianggap sangat bertuah sehingga dipersembahkan kepada dewa dalam berbagai ritual dan perayaan di India.

Saking sehatnya, sebagian besar bagiannya bisa dimanfaatkan.

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Jika air kelapa memberikan energi instan karena kadar glukosanya yang tinggi, maka daging buahnya bisa digunakan untuk membuat manisan dan hidangan gurih.

Oleh karena itu, kelapa disebut sebagai pohon yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup.

Pohon kelapa yang dikenal sebagai Cocos nucifera menghasilkan buah ini yang, secara teknis, merupakan buah berbiji dan bukan kacang.

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Buah berbiji atau kacang, intinya adalah kelapa sangat menyehatkan.

Bahkan, kelapa perlu dikonsumsi secara teratur jika Anda ingin meningkatkan kesehatan kamu secara keseluruhan.

Ada beberapa manfaat kelapa yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya adalah baik untuk kesehatan jantung.

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TAGS   Kelapa  manfaat kelapa  gula darah  Antioksidan 
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