5 Manfaat Kelapa, Bikin Jantung Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus Anda adalah air kelapa.

Jika air kelapa menawarkan energi instan karena kadar glukosanya yang tinggi, maka daging buahnya digunakan untuk membuat manisan dan hidangan gurih.

Oleh karena itu, kelapa disebut sebagai pohon yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup.

Pohon kelapa yang dikenal sebagai Cocos nucifera menghasilkan buah ini yang, secara teknis, merupakan buah berbiji dan bukan kacang.

Intinya, buah berbiji atau kacang, kelapa sangat sehat. Bahkan, perlu dikonsumsi secara teratur jika Anda ingin meningkatkan kesehatan kamu secara keseluruhan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Sangat bergizi

Kelapa kaya akan serat, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang berperan dalam banyak fungsi tubuh.

Kelapa merupakan sumber mangan yang baik yang meningkatkan metabolisme protein, karbohidrat, dan kolesterol serta penting untuk kesehatan tulang.