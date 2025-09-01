5 Manfaat Kencur, Kolesterol Bakalan Ambyar

Senin, 01 September 2025 – 08:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KENCUR merupakan bahan masakan untuk beberapa hidangan gurih.

Tak hanya itu, kencur ternyata memiliki khasiat yang sangat dahsyat untuk kesehatan tubuh.

Khasiat kencur memang sangat ajaib, karena dipercaya mampu mencegah diri Anda mudah terserang penyakit.

Kencur juga mampu meredakan sejumlah gangguan seperti depresi, stres dan cemas.

Bagian daun kencur memiliki manfaat untuk mengatasi demam, bengkak, rematik, oftalmia, dan dan pharyngodynia.

Sedangkan pada bagian rimpang atau akar, kencur memiliki aroma yang sangat kuat.

Rimpang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari proses pengobatan medis herba, meski tidak semua negara pengguna kencur memanfaatkannya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.