5 Manfaat Kentang, Bantu Jaga Gula Darah Tetap Normal

Jumat, 15 Agustus 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka kentang? Kentang merupakan salah satu makanan yang kaya akan karbohidrat.

Kentang biasanya diolah dalam beberapa hidangan gurih, seperti perkedel, kentang goreng, keripik, dan lainnya.

Anda tidak bisa makan kentang mentah. Menggoreng meningkatkan kalori dan kandungan lemak.

Kentang goreng, keripik kentang, potongan kentang, dan kentang goreng spiral bukanlah cara paling sehat untuk menambahkan kentang ke dalam makanan Anda.

Anda bisa memanggang, membakar, menggoreng dengan air fry, atau merebus kentang sesuai resep yang kamu buat. Tambahkan bumbu dan rempah-rempah dan nikmati.

Kentang sangat diremehkan. Konsumsi kentang sering dikaitkan dengan kelebihan karbohidrat dan penambahan berat badan.

Banyak orang sering menghilangkan kentang sepenuhnya dari makanan mereka. Namun, kentang seharusnya tidak menjadi musuh Anda.

Kentang juga bisa menawarkan berbagai nutrisi. Metode memasak Anda memainkan peran penting di sini.