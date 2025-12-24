5 Manfaat Kopi Luwak, Baik untuk Menjaga Kesehatan Kulit

Rabu, 24 Desember 2025 – 09:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Salah satu jenis kopi yang cukup populer ialah kopi luwak. Kopi luwak merupakan jenis kopi mahal dan langka.

Selain rasanya nikmat dan wangi, kopi luwak memiliki kadar kafein dan asam yang rendah, sehingga aman dikonsumsi bagi yang memiliki perut sensitif.

Di balik kenikmatannya, nyatanya kopi luwak memiliki khasiat yang melimpah, baik untuk kesehatan maupun kecantikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah diabetes

Manfaat kopi luwak yang pertama ialah bisa membantu mencegah diabetes.

Diabetes yang juga kerap disebut penyakit yang tidak ada obatnya, bisa dicegah sedini mungkin dengan mengonsumsi kopi luwak 2 sampai 4 gelas sehari. Namun hindari dengan penambahan gula di dalamnya.

2. Mencegah penyakit syaraf

Penyakit syaraf (Alzheimer) dan Parkinson bisa dicegah dengan rutin mengonsumsi kopi luwak.