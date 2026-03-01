5 Manfaat Kubis, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

jpnn.com, JAKARTA - KUBIS merupakan salah satu sayuran yang cukup populer.

Rendah kalori dan kaya akan nutrisi penting, kubis merupakan pilihan makanan yang serbaguna.

Kubis bisa digunakan untuk menyiapkan berbagai macam makanan seperti sup, salad, dan hidangan gurih yang dipanggang atau berbahan dasar saus.

Sayuran ini bisa ditemukan dalam warna hijau, putih, atau ungu, dan termasuk dalam genus sayuran 'Brassica', yang meliputi brokoli, kembang kol, dan kangkung.

Kubis memberikan sejumlah manfaat kesehatan, mulai dari mengelola berat badan hingga mengurangi tekanan darah, dan rendah kalori.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kaya nutrisi

Sayuran rendah kalori (22 kalori per porsi) ini mengandung protein, folat, kalium, magnesium, dan kalsium.

Kubis juga mengandung sejumlah vitamin, seperti K, B6, dan C. Nutrisi ini membantu memfasilitasi fungsi tubuh yang penting seperti metabolisme dan sistem saraf.