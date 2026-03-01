Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Kubis, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

Minggu, 01 Maret 2026 – 05:31 WIB
5 Manfaat Kubis, Baik untuk Kesehatan Pencernaan - JPNN.COM
Jus kubis. Foto: naturalfoodseries

jpnn.com, JAKARTA - KUBIS merupakan salah satu sayuran yang cukup populer.

Rendah kalori dan kaya akan nutrisi penting, kubis merupakan pilihan makanan yang serbaguna.

Kubis bisa digunakan untuk menyiapkan berbagai macam makanan seperti sup, salad, dan hidangan gurih yang dipanggang atau berbahan dasar saus.

Baca Juga:

Sayuran ini bisa ditemukan dalam warna hijau, putih, atau ungu, dan termasuk dalam genus sayuran 'Brassica', yang meliputi brokoli, kembang kol, dan kangkung.

Kubis memberikan sejumlah manfaat kesehatan, mulai dari mengelola berat badan hingga mengurangi tekanan darah, dan rendah kalori.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Baca Juga:

1. Kaya nutrisi

Sayuran rendah kalori (22 kalori per porsi) ini mengandung protein, folat, kalium, magnesium, dan kalsium.

Kubis juga mengandung sejumlah vitamin, seperti K, B6, dan C. Nutrisi ini membantu memfasilitasi fungsi tubuh yang penting seperti metabolisme dan sistem saraf.

Ada beberapa manfaat kubis yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah mengatur tekanan darah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kubis  manfaat kubis  Peradangan  pencernaan 
BERITA KUBIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp