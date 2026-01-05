Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Kulit Apel, Bikin Jantung Makin Kuat

Senin, 05 Januari 2026 – 03:15 WIB
5 Manfaat Kulit Apel, Bikin Jantung Makin Kuat - JPNN.COM
Mengupas buah apel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APEL merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Faktanya, mengonsumsi apel secara teratur sangatlah menyehatkan.

Meskipun buah ini terkenal akan nilai gizinya, kulit apel sering kali dibuang.

Baca Juga:

Namun, sebelum membuang kulit apel, pertimbangkan keajaiban yang bisa dilakukannya dalam hal meningkatkan kesehatan Anda.

Apel kaya akan serat, antioksidan, vitamin, dan mineral, serta mengandung jumlah nutrisi penting yang seimbang.

Itulah sebabnya mengapa apel menjadi buah yang paling banyak dimakan di dunia.

Baca Juga:

Namun, karena penggunaan lilin dan bahan kimia berbahaya lainnya, beberapa orang mungkin memilih untuk mengupas kulit apel sebelum mengonsumsinya.

Hal ini menghilangkan banyak nutrisi penting dari apel. Akan lebih baik untuk makan apel dengan kulitnya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.

Ada beberapa manfaat kulit apel yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya adalah membantu menurunkan berat badan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kulit apel  Vitamin  serat  apel 
BERITA KULIT APEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp