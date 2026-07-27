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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Kunyit Campur Serai, Baik untuk Pencernaan Anda

Senin, 27 Juli 2026 – 07:09 WIB
5 Manfaat Kunyit Campur Serai, Baik untuk Pencernaan Anda - JPNN.COM
Ilustrasi Kunyit. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.

Jika diolah dan dicampur dengan serai alias sereh, maka bisa dipastikan khasiatnya makin baik.

Sebab, serai memiliki beberapa nutrisi penting seperti vitamin A, C, B1, B5, B2, B3, B6 dan beberapa mineral seperti zat besi, seng, kalsium, kalium, magnesium, mangan, tembaga, fosfor dan lainnya.

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Untuk mengolah herbal ini sangat mudah dengan membuat air rebusan kunyit campur serai.

Caranya, sediakan 2 potong kunyit sepanjang jari telunjuk lalu kupas, cuci dan tumbuk.

Siapkan 2 batang serai cuci dan tumbuk sampai layu. Satu potong jahe sepanjang jari telunjuk, kupas, cuci dan geprek.

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Rebus semua bahan tersebut ke dalam 1 liter air sampai mendidih.

Setelah mendidih tungguh sampai hangat. Ambil satu gelas dan campurkan madu secukupnya.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kunyit yang dicampur serai untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja mengatasi peradangan.

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TAGS   kunyit  serai  Peradangan  pencernaan 
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