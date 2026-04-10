5 Manfaat Kurma untuk Ibu Hamil

Jumat, 10 April 2026 – 05:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah yang mengandung segudang manfaat.

Bahkan, ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi buah ini. Saat wanita hamil, mereka mulai menginginkan makanan tertentu.

Terkadang mereka mungkin terbangun di tengah malam dan meminta es krim. Di waktu lain, mereka akan merasa ingin makan cokelat.

Ibu hamil bisa memuaskan keinginan makan manis dengan mengonsumsi kurma yang menyehatkan dan memiliki manfaat.

Untuk studi tahun 2011 yang diterbitkan di Perpustakaan Kedokteran Nasional AS, 154 wanita berpartisipasi.

Sementara 77 dari mereka memakan kurma di akhir kehamilan, 77 sisanya tidak.

Ditemukan bahwa wanita yang memakan kurma memiliki kebutuhan yang jauh lebih sedikit untuk intervensi medis dalam hal menginduksi persalinan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi buah manis tersebut.

Kurma kaya akan gula, tetapi juga memiliki banyak zat gizi mikro seperti kalium, mangan, magnesium, dan tembaga.