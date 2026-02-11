5 Manfaat Lemon Campur Serai, Ampuh Atasi Tekanan Darah Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - SERAI telah lama dikenal bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Sebab, serai menyimpan kandungan antioksidan dan senyawa antiperadangan asam klorogenik.

Sementara, lemon merupakan salah satu buah yang sangat kaya akan kandungan vitamin C.

Lemon juga memiliki berbagai kandungan zat yang bermanfaat seperti asam sitrat.

Kandungan lainnya, yakni kalsium; magnesium; bioflavonoid; pektin; dan limonin yang bisa membantu memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan bertindak sebagai antiinfeksi.

Untuk membuat herbal air rebusan serai campur lemon cukup mudah.

Siapkan 3 batang serai yang digeprek, 2 buah lemon dan madu. Rebus semua bahan dengan 500 ml air sampai mendidih dan sajikan hangat.

Satu gelas ramuan ini baik diminum setiap hari selama 7 hari.