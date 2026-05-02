5 Manfaat Madu, Baik untuk Menurunkan Asam Lambung

Sabtu, 02 Mei 2026 – 08:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Madu mengandung gula serta campuran asam amino, vitamin, mineral, dan antioksidan.

Cairan yang memiliki berbagai jenis warna, bau, dan rasa ini sering digunakan untuk kesehatan pencernaan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan asam lambung

Madu merupakan sumber antioksidan yang bisa melawan refluks asam yang disebabkan oleh radikal bebas yang merusak sel pelapis saluran pencernaan.

2. Mencegah infeksi perut

Salah satu jenis madu yang sering dijadikan pengobatan alami untuk pencernaan, yaitu madu manuka.

Madu ini memiliki kandungan peroksida dan protein defensin-1 dan diklaim punya antibakteri yang lebih besar.

3. Meringankan diare

Salah satu jenis madu yang direkomendasikan untuk meringankan diare, yakni madu mentah.