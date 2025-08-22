Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Makan Pepaya Setiap Pagi Saat Perut Kosong

Jumat, 22 Agustus 2025 – 02:00 WIB
5 Manfaat Makan Pepaya Setiap Pagi Saat Perut Kosong - JPNN.COM
Ilustrasi buah pepaya. Foto: hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi pepaya? Pepaya merupakan buah manis yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Dikenal sebagai 'buah para bidadari', pepaya tidak hanya merupakan makanan lezat, tetapi juga penuh dengan manfaat kesehatan.

Pepaya kaya akan nutrisi penting, menjadikannya sumber vitamin dan mineral yang fantastis.

Baca Juga:

Selain itu, pepaya mendukung kesehatan pencernaan berkat kandungan seratnya yang tinggi.

Pepaya juga memiliki sifat antiinflamasi yang bisa membantu menurunkan risiko penyakit kronis.

Selain itu, pepaya meningkatkan kesehatan kulit agar tampak lebih muda.

Baca Juga:

Terakhir, pepaya meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, yang memungkinkan tubuh menangkal infeksi.

Makan pepaya matang saat perut kosong lebih dari sekadar awal hari yang menyegarkan. Pepaya menawarkan banyak manfaat kesehatan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi pepaya di pagi hari saat perut kosong dan salah satunya tentu saja mendukung kesehatan jantung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pepaya  perut kosong  pencernaan  Berat Badan 
BERITA PEPAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp