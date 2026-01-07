Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Mandi Air Hangat untuk Ibu Hamil

Rabu, 07 Januari 2026 – 08:43 WIB
5 Manfaat Mandi Air Hangat untuk Ibu Hamil - JPNN.COM
Mandi air hangat. Foto: Dok. Ariston

jpnn.com, JAKARTA - SAAT cuaca dingin, Anda tentu memilih mandi dengan air hangat.

Mandi air hangat bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh.

Mandi air hangat juga baik untuk ibu hamil. Mandi dengan air hangat bisa menjadi cara untuk merelaksasi tubuh dan pikiran selama kehamilan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melemaskan otot

Berat badan yang naik selama masa kehamilan akan membuat otot-otot semakin tegang.

Mandi air hangat bisa membuat otot-otot tersebut lebih rileks sekaligus mengatasi nyeri akibat kram selama masa kehamilan.

Baca Juga:

2. Meningkatkan kualitas tidur

Mandi air hangat ditambah dengan essential oil yang memiliki aroma menenangkan bisa membantu ibu hamil agar lebih mudah tidur.

Mandi air hangat juga bisa mencegah insomnia saat kehamilan.

Ada beberapa manfaat mandi air hangat untuk ibu hamil yang baik untuk kesehatan dan salah satunya mengatasi pembengkakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mandi air hangat  Ibu Hamil  kualitas tidur  Kulit 
BERITA MANDI AIR HANGAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp