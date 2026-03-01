5 Manfaat Mengonsumsi Buah Saat Sahur

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi buah saat sahur? Mengonsumsi buah segar saat sahur diketahui bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Buah bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi saat sahur.

Hal itu karena buah-buahan mengandung banyak vitamin dan zat lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh.

Baca Juga: 3 Buah yang Baik Dikonsumsi Penderita Kolesterol Tinggi untuk Buka Puasa

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Terhindar dari dehidrasi

Buah-buahan mengandung banyak air, hal itu yang akan memastikan tubuhmu terus terhidrasi, dan akan mengurangi risiko dehidrasi.

Dehidrasi bisa membuat tubuh menjadi lemas. Tak hanya itu, kekurangan cairan dalam tubuh juga akan memengaruhi lapisan kulit seseorang.

2. Kenyang lebih lama

Seperti apel, mengandung serat yang cukup tinggi. Banyaknya serat di dalam apel, bisa membuat kamu kenyang seharian saat berpuasa.

3. Meningkatkan energi

Kandungan vitamin yang banyak dan beragam, bisa membuat tubuh Anda segar dan bugar.