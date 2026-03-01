Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Mengonsumsi Buah Saat Sahur

Minggu, 01 Maret 2026 – 07:04 WIB
5 Manfaat Mengonsumsi Buah Saat Sahur - JPNN.COM
Buah apel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi buah saat sahur? Mengonsumsi buah segar saat sahur diketahui bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Buah bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi saat sahur.

Hal itu karena buah-buahan mengandung banyak vitamin dan zat lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Terhindar dari dehidrasi

Buah-buahan mengandung banyak air, hal itu yang akan memastikan tubuhmu terus terhidrasi, dan akan mengurangi risiko dehidrasi.

Dehidrasi bisa membuat tubuh menjadi lemas. Tak hanya itu, kekurangan cairan dalam tubuh juga akan memengaruhi lapisan kulit seseorang.

Baca Juga:

2. Kenyang lebih lama

Seperti apel, mengandung serat yang cukup tinggi. Banyaknya serat di dalam apel, bisa membuat kamu kenyang seharian saat berpuasa.

3. Meningkatkan energi

Kandungan vitamin yang banyak dan beragam, bisa membuat tubuh Anda segar dan bugar.

Ada beberapa manfaat mengonsumsi buah saat sahur dan salah satunya ialah tentu saja Anda bakalan terhindar dari dehidrasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Buah  Sahur  dehidrasi  energi 
BERITA BUAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp