Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Mentimun, Bikin Berat Badan Ambyar

Jumat, 15 Agustus 2025 – 08:40 WIB
5 Manfaat Mentimun, Bikin Berat Badan Ambyar - JPNN.COM
Mentimun. Foto: Eating Richly

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Mentimun mengandung banyak vitamin dan mineral yang sangat penting bagi kesehatan.

Setengah cangkir irisan timun mengandung 8 kalori, 1,9 gram karbohidrat, 0,3 gram serat, dan 0,3 gram protein.

Baca Juga:

Selain itu, mentimun juga mengandung magnesium, kalium, vitamin C, vitamin K, dan mangan.

Namun, manfaat mentimun hanya bisa didapatkan jika kamu rutin mengonsumsinya setiap hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Mencegah dehidrasi

Manfaat mentimun yang pertama ialah membantu mencegah dehidrasi.

Mentimun berisi banyak kandungan air yang bisa memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat mentimun yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu menurunkan berat badan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Manfaat mentimun  mentimun  Berat Badan  gula darah 
BERITA MANFAAT MENTIMUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp