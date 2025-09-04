Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Minum Kopi Hitam Setiap Hari, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

Kamis, 04 September 2025 – 02:00 WIB
5 Manfaat Minum Kopi Hitam Setiap Hari, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat - JPNN.COM
Kopi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman populer kesukaan banyak orang.

Kopi hitam adalah kopi yang diseduh tanpa bahan tambahan seperti susu, krim, atau gula.

Kopi ini dikenal karena rasanya yang kaya dan kuat serta menjadi pilihan populer bagi mereka yang lebih menyukai pengalaman minum kopi yang lebih intens.

Baca Juga:

Kopi hitam sering dianggap sehat karena rendah kalori dan kaya antioksidan, yang bisa membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes.

Selain itu, kopi hitam bisa meningkatkan metabolisme, meningkatkan fungsi kognitif, dan mendukung kesehatan hati.

Namun, kopi hitam juga bisa tidak sehat jika dikonsumsi secara berlebihan.

Baca Juga:

Asupan kafein yang tinggi bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, kecemasan, masalah pencernaan, dan gangguan tidur.

Selain itu, terlalu bergantung pada kopi hitam untuk energi bisa mengakibatkan ketergantungan dan gejala putus zat.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kopi hitam yang ternyata baik untuk kesehatan dan juga bisa membantu mencegah serangan penyakit ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kopi hitam  kopi  Antioksidan  Berat Badan 
BERITA KOPI HITAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp