5 Manfaat Nanas Madu, Wanita Pasti Suka

Selasa, 07 Juli 2026 – 07:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - NANAS madu merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Selain memiliki rasa yang segar, nanas madu ternyata memiliki kandungan nutrisi dan manfaat yang sangat baik untuk kesehatan.

Hal tersebut bisa dilihat dari dalam 100 gram buah nanas madu terdapat kandungan gizi seperti: Air 85.66 gram; Protein 0.53 gram; Lemak total 0.11 gram.

Nanas madu juga mengandung Karbohidrat 13.5 gram; Serat 1.4 gram; Zat besi 0.28 miligram (mg); Fosfor 8 mg; Kalium 108 mg; Natrium 1 mg; Seng 0.16 mg; Asam askorbat (Vitamin C) 56.4 mg; Thiamin (Vitamin B1bro) 0.08 mg; Riboflavin (Vitamin B2) 0.033 mg; Niacin (Vitamin B3) 0.507 mg; Asam pantotenat (Vitamin B5) 0.217 mg; Vitamin B6 0.114 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan kulit

Manfaat nanas madu yang pertama ialah membantu menjaga kesehatan kulit.

Nanas madu merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin.

Salah satu manfaat mengonsumsi nanas madu bisa membantu melawan kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari dan juga polusi.