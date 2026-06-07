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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Nanas, Wanita Pasti Suka

Minggu, 07 Juni 2026 – 06:27 WIB
5 Manfaat Nanas, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Nanas. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah yang bisa membantu wanita meredakan nyeri haid dengan cepat.

Tak bisa dimungkiri, wanita yang sering mengeluhkan PMS dilaporkan memiliki kadar mangan dalam tubuh yang jauh lebih rendah daripada yang tidak.

Oleh karena itu, dr. Phyllis Johnson dari U.S. Department of Agriculture’s Human Nutrition Center di Dakota Utara, menyarankan agar wanita yang mengalami nyeri haid untuk sedikit meningkatkan asupan makanan sumber mangan dengan mengonsumsi nanas.

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Apalagi, buah nanas juga mengandung vitamin C yang tinggi, antioksidan, serta kolagen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.

Untuk mendapatkan sensasi unik ketika mengonsumsinya, maka buah nanas bisa disajikan dengan cara dikupas, lalu dipotong kecil-kecil, cuci yang bersih. Kemudian sajikan di mangkuk dan campur dengan madu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Meningkatkan Imun Tubuh

Seperti diketahui, bahwa dalam 100 gram buah nanas mengandung sekitar 47,8 atau sekitar 80 persen vitamin C yang dibutuhkan tubuh.

Hal ini menjadikan buah nanas sebagai salah satu sumber asam askorbat terkaya sekaligus terlezat.

Ada beberapa manfaat nanas yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah kaya kandungan kolagen.

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TAGS   Manfaat Nanas  nanas  Imun tubuh  Kolagen 
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