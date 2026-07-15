5 Manfaat Pepaya, Cegah Serangan Flu

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.

Pasalnya, khasiat pepaya bisa meningkatkan kualitas cairan pria dan membuat hot saat hubungan ranjang.

Salah satu yang berperan penting dalam kandungan buah pepaya adalah L-arginine, senyawa asam amino esensial yang terdapat dalam buah-buahan seperti pepaya bisa meningkatkan jumlah nitrat oksida.

Nitrat oksida bisa membantu agar pria tahan lama. Asupan L-arginine dalam jumlah tertentu bisa mengatasi masalah ranjang pada pria.

Selain itu, kandungan folat juga bermanfaat bagi pria. Folat ternyata mampu menjaga kesehatan dan kualitas cairan pria yang diproduksi.

Dalam buah pepaya, kandungan vitamin C juga bisa membantu pria yang memiliki gangguan kesuburan atau infertilitas.

Apalagi, studi yang diterbitkan Journal of Medicinal Food menunjukkan asupan vitamin C dalam jumlah tertentu bisa meningkatkan kualitas cairan pria.

Cara penyajian buah pepaya agar memiliki sensasi unik yakni sebagai berikut: Sediakan pepaya dan kupas lalu potong dadu, setelah itu peras jeruk nipis di atas tumpukan pepaya, tambahkan madu secukupnya.