JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Pepaya yang Baik Anda Konsumsi Setiap Hari

Selasa, 28 Oktober 2025 – 03:00 WIB
Ilustrasi pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SIAPA yang tidak suka pepaya. Pepaya merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Buah merupakan sumber nutrisi yang baik dan mengonsumsi semangkuk penuh buah ini setiap hari bisa membuat Anda tetap berenergi dan kebal terhadap sejumlah penyakit.

Buah tropis yang berdaging ini merupakan gudang vitamin C dan A.

Pepaya juga mengandung serat dan senyawa tanaman sehat yang meningkatkan kekebalan tubuh.

Christopher Columbus pernah berkata bahwa pepaya adalah buah para malaikat dan tampaknya penemu Amerika itu benar.

Berikut ini beberapa manfaat kesehatan dari konsumsi pepaya secara teratur, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Kaya akan vitamin C, pepaya merupakan salah satu makanan terbaik yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit dan infeksi.

Pepaya mengandung lebih dari 200 persen dari dosis harian vitamin C Anda.

Ada beberapa manfaat pepaya yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah membantu pencernaan.

