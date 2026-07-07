5 Manfaat Pepaya yang Luar Biasa, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah dengan rasa manis yang disukai banyak orang.

Buah tropis yang berdaging ini merupakan gudang vitamin C dan A.

Buah ini juga mengandung serat dan senyawa tanaman sehat yang meningkatkan kekebalan tubuh.

Christopher Columbus pernah berkata bahwa pepaya adalah buah para malaikat dan tampaknya penemu benua Amerika itu benar.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Kaya akan vitamin C, pepaya adalah salah satu makanan terbaik yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit dan infeksi.

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Pepaya mengandung lebih dari 200 persen dosis harian vitamin C Anda.

Selain itu, buah ini juga kaya akan vitamin A, B, dan K yang juga meningkatkan kekebalan tubuh.