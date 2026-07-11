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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Pisang, Diabetes Bakalan Ogah Menyerang

Sabtu, 11 Juli 2026 – 08:31 WIB
5 Manfaat Pisang, Diabetes Bakalan Ogah Menyerang - JPNN.COM
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh.

Pisang mengandung berbagai mineral seperti beta karoten, vitamin B kompleks, Vitamin C, dan niacin.

Selain itu ada kandungan lainnya, yakni lemak (0,5 gram); karbohidrat (30,2 gram); serat (8,1 gram); kalsium (12 milligram); fosfor (28 miligram); Natrium (3 milligram); dan kalium (382,0 miligram).

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Kandungan tersebut yang membuat pisang bermanfaat untuk kesehatan tubuh seperti mencegah kerusakan sel, menjaga kesehatan lambung hingga efektif membantu menurunkan berat badan.

Tidak hanya untuk dikonsumsi, pisang juga bisa digunakan sebagai masker untuk menjaga kesehatan kulit wajah.

Jika digunakan secara rutin, kandungan vitamin C pada pisang bisa membentuk kolagen dan membantu mencegah kerusakan akibat sinar UV.

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Buah ini juga punya manfaat mencegah timbulnya jerawat, menyerap minyak, dan melembapkan kulit kering.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat pisang yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.

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TAGS   pisang  Manfaat Pisang  Antioksidan  energi 
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