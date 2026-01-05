Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Salak, Bikin BAB Makin Lancar

Senin, 05 Januari 2026 – 08:41 WIB
5 Manfaat Salak, Bikin BAB Makin Lancar - JPNN.COM
Salak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAK merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Salak mengandung segudang nutrisi yang penting untuk tubuh, seperti protein; zat besi; kalium; kalsium; beta karoten; karbohidrat; fosfor; vitamin A; vitamin C; dan berbagai antioksidan.?

Apalagi jika mengonsumsi salak dengan porsi wajar dan teratur.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung Kalsium

Salak mengandung kalsium yang baik untuk pembentukan tulang janin.

Pasalnya salak mengandung kalsium yang tinggi. Ibu hamil tidak boleh kekurangan kalsium, karena kalsium juga dibutuhkan untuk pertumbuhan gigi dan tulang janin.

Baca Juga:

2. Menjaga Fungsi Penglihatan Mata

Kesehatan penglihatan mata ternyata tidak hanya bergantung pada wortel dan tomat yang banyak mengandung vitamin A.

Buah salak juga berguna untuk menjaga fungsi penglihatan mata, dikarenakan adanya kandungan betakarotin di dalam daging salak berguna dalam mengamankan kesehatan fungsi penglihatan.

Ada beberapa manfaat salak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan kerja otak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   salak  manfaat salak  Kalsium  Asam Lambung 
BERITA SALAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp