5 Manfaat Serai, Baik Dikonsumsi Penderita Anemia

Jumat, 21 November 2025 – 01:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan gurih.

Serai juga bermanfaat bagi kesehatan dan Anda bisa menggunakannya untuk menghilangkan lemak membandel dan stres.

Serai memiliki khasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dan Anda tahu betapa pentingnya membangun mekanisme pertahanan tubuh kamu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Membantu mengatasi masalah pencernaan

Penelitian menunjukkan bahwa serai selalu digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit, kembung, atau bahkan gangguan pencernaan.

Serai mengandung unsur yang disebut citral, yang terbukti bermanfaat untuk mengatasi masalah perut.

2. Mengatasi anemia

Penelitian menunjukkan bahwa minum secangkir teh serai setiap hari selama sebulan bisa membantu meningkatkan kadar hemoglobin, dan meningkatkan sel darah merah dalam tubuh Anda.

Hal ini karena serai mengandung banyak nutrisi termasuk asam folat, tembaga, tiamin, zat besi, dan seng.