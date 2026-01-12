Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Susu Almond, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Selasa, 27 Januari 2026 – 03:46 WIB
5 Manfaat Susu Almond, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
Susu almond. Foto: godairyfree.org

jpnn.com, JAKARTA - ALMOND merupakan salah satu jenis kacang kesukaan banyak orang.

Susu almond merupakan salah satu produk almond yang paling populer karena memiliki sifat yang sangat penting, bebas laktosa.

Para vegan dan orang-orang dengan intoleransi laktosa menggunakan susu almond sebagai alternatif yang sehat untuk minuman olahan susu, yang lainnya menyukai rasa kacangnya.

Anda bisa minum susu almond tanpa pemanis atau menggunakannya dalam resep yang membutuhkan susu hewani atau jenis susu nabati lainnya.

Selain rasanya, susu almond memiliki beberapa manfaat kesehatan yang cukup mengesankan.

Susu almond bervariasi menurut mereknya, tetapi susu almond yang dibeli di toko umumnya mengandung air, almond, garam, vitamin dan mineral tambahan, serta zat penstabil dan pengawet untuk meningkatkan masa simpannya. ‌

Varietas yang dimaniskan juga mengandung gula atau jenis pemanis lainnya.

Untuk mendapatkan nilai gizi yang paling tinggi, carilah susu almond tanpa pemanis yang diperkaya dengan nutrisi seperti vitamin D dan fosfor, yang membantu meningkatkan kadar energi dan kesehatan tulang.

Ada beberapa manfaat susu almond yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya tentu saja rendah kalori.

