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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Teh Serai, Ampuh Cegah Serangan Tukak Lambung

Senin, 22 Juni 2026 – 08:31 WIB
5 Manfaat Teh Serai, Ampuh Cegah Serangan Tukak Lambung - JPNN.COM
Ilustrasi air serai. Foto: hem46

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Anda bisa mendapatkan manfaat dari herbal yang satu ini dengan mengolahnya dalam bentuk teh.

Banyaknya resep teh serai yang membuat kandungan gizi minuman ini penuh khasiat yang berbeda-beda.

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Sementara itu, salah satu cara termudah untuk meraup manfaat serai yakni dengan mencampurkannya ke dalam teh.

Secara umum secangkir teh serai tanpa tambahan gula memiliki kandungan gizi sebagai berikut: Energi: 39 kkal; Protein: 0,1 gram (g); Lemak: 0 g; Karbohidrat: 1,4 g; Kalsium: 5,1 miligram (mg); Zat besi: 0,4 mg; Magnesium: 3,9 mg; Fosfor: 4,9 mg; Kalium: 43,7 mg; Natrium: 1,3 mg. Selain itu, teh serai juga mengandung vitamin B kompleks, vitamin C, zinc, selenium, tembaga, dan mangan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Menurunkan Tekanan Darah

Studi yang dirilis tahun 2012 menyebutkan, peserta yang minum teh serai terbukti mengalami penurunan tekanan darah.

Tak hanya itu, denyut jantung mereka pun tampak lebih rendah dari sebelum mengonsumsi teh serai.

Ada beberapa manfaat tukak lambung yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mencegah tukak lambung.

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TAGS   serai  teh serai  tukak lambung  Kanker 
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