Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Telur Setengah Matang, Bantu Tingkatkan Daya Ingat

Sabtu, 18 April 2026 – 07:18 WIB
Ilustrasi telur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang mungkin enggan mengonsumsi telur setengah matang dengan berbagai alasan.

Telur merupakan sumber protein yang sangat luar biasa, karena mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, kecuali vitamin C.

Sebab dalam satu butir telur utuh, Anda bisa memperoleh nutrisi seperti vitamin A, folat, vitamin B5, B12, B2, fosfor, dan selenium.

Dalam jumlah yang lebih sedikit, Anda juga bisa menemukan vitamin D, E, K, B6, kalsium, dan zinc di dalam sebutir telur.

Sebagai sumber protein, telur juga mengandung kalori dan lemak baik yang berguna bagi kesehatan.

Sementara itu, telur setengah matang mengandung kolin yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja otak.

Tidak hanya itu, kolin juga berperan dalam menyehatkan fungsi jantung.

Telur setengah matang juga mengandung lutein dan zeaxanthin.

Ada beberapa manfaat telur setengah matang yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu meningkatkan daya ingat.

TAGS   telur setengah matang  manfaat telur setengah matang  daya ingat  daya tahan tubuh 
