JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Terong, Turunkan Risiko Serangan Kanker

Senin, 20 Oktober 2025 – 08:48 WIB
Ilustrasi Terong. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi terong. Terong merupakan sayuran yang bisa diolah dengan cara ditumis, dikukus dan digulai.

Tampilan boleh biasa aja, tetapi si ungu yang lonjong ini ternyata punya khasiat yang bikin berdecak kagum lantaran kandungan zat di dalamnya.

Bahkan ada khasiatnya yang bikin wanita muda jadi doyan mengonsumsinya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co

1. Usir radikal bebas

Manfaat terong yang pertama ialah bisa membantu mengusir radikal bebas.

Terong mengandung antioksidan yang bisa membantu melindungi sel-sel di dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

2. Mengurangi risiko penyakit jantung

Karena kaya akan antioksidan, rutin mengonsumsi terong juga membuatkandungan kolesterol dalam darah menjadi rendah.

Hal itu kemudian membuat risiko penyakit jantung menjadi lebih rendah.

Ada beberapa manfaat terong yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya mencegah serangan penyakit kanker.

