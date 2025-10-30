Close Banner Apps JPNN.com
Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Tomat, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

Kamis, 30 Oktober 2025 – 09:13 WIB
5 Manfaat Tomat, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
Tomat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tomat ternyata mengandung berbagai macam vitamin yang baik untuk tubuh, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan juga vitamin B6.

Selain itu, tomat juga mengandung fosfor, tembaga, niacin, magnesium, folat, thiamin, dan kalium.

Untuk kandungan antioksidannya sendiri, tomat juga menjadi salah satu buah dengan kandungan antioksidan yang cukup tinggi.

Oleh sebab itu, buah merah yang satu ini akan sangat baik jika dikonsumsi secara rutin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengembalikan stamina

Tomat yang dikonsumsi dalam kondisi mentah juga sangat cocok untuk mengembalikan stamina.

Hal ini disebabkan oleh kandungan di dalam buah tomat yang akan membantu tubuh untuk melancarkan pembuatan glikogen, sehingga stamina akan lebih sehat dan juga stabil.

Ada beberapa manfaat tomat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.

