Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Tomat, Pria Pasti Suka

Rabu, 05 November 2025 – 09:19 WIB
5 Manfaat Tomat, Pria Pasti Suka
Ilustrasi tomat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang mengandung nutrisi luar biasa.

Ada beragam manfaat tomat yang memberikan kesegaran hidup.

Bahkan, beberapa studi melaporkan manfaat buah tomat tersebut termasuk menjaga organ seperti jantung.

Pasalnya, sekitar 95 persen kandungan tomat merupakan air.

Sementara itu, kandungan 5 persen lain pada tomat sebagian besar terdiri atas karbohidrat serat.

Tomat mengandung vitamin, mineral, dan senyawa tumbuhan yang memiliki efek antioksidan.

Tomat juga mengandung karbohidrat, serat, serta sedikit lemak dan protein.

Sekitar 4 persen dari satu buah tomat merupakan karbohidrat, yang sebagian besar tersusun atas gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa.

Ada beberapa manfaat tomat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menurunkan tekanan darah.

