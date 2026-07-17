Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Wine untuk Kesehatan, Turunkan Risiko Serangan Depresi

Jumat, 17 Juli 2026 – 05:35 WIB
5 Manfaat Wine untuk Kesehatan, Turunkan Risiko Serangan Depresi - JPNN.COM
Red Wine. Foto: winecoolerdirect

jpnn.com, JAKARTA - WINE merupakan minuman yang terbuat dari buah anggur.

Minum wine di negara kita selalu dipandang buruk, sehingga dianggap tabu untuk dibicarakan atau bahkan dibicarakan di depan umum.

Tentu saja, wine memabukkan, tetapi jika dikonsumsi secukupnya, bisa memberikan banyak manfaat.

Baca Juga:

Sekarang, saatnya melihat sisi positif dari minum wine, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan penglihatan Anda

Manfaat wine yang pertama ialah bisa membantu meningkatkan penglihatan Anda.

Anggur merah mengandung senyawa yang disebut resveratrol, yang dianggap bermanfaat bagi mata Anda.

Baca Juga:

Seiring bertambahnya usia, otot-otot di sekitar mata Anda juga terpengaruh, yang sering disebut degenerasi otot.

Sebuah studi yang diterbitkan oleh Layanan Kesehatan Nasional Inggris menemukan bahwa senyawa resveratrol dalam wine mencegah kerusakan otot sehingga tetap sehat.

Ada beberapa manfaat wine yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan dan salah satunya mengurangi risiko depresi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wine  manfaat wine  Kulit  depresi 
BERITA WINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp