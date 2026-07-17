5 Manfaat Wine untuk Kesehatan, Turunkan Risiko Serangan Depresi

jpnn.com, JAKARTA - WINE merupakan minuman yang terbuat dari buah anggur.

Minum wine di negara kita selalu dipandang buruk, sehingga dianggap tabu untuk dibicarakan atau bahkan dibicarakan di depan umum.

Tentu saja, wine memabukkan, tetapi jika dikonsumsi secukupnya, bisa memberikan banyak manfaat.

Sekarang, saatnya melihat sisi positif dari minum wine, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan penglihatan Anda

Manfaat wine yang pertama ialah bisa membantu meningkatkan penglihatan Anda.

Anggur merah mengandung senyawa yang disebut resveratrol, yang dianggap bermanfaat bagi mata Anda.

Seiring bertambahnya usia, otot-otot di sekitar mata Anda juga terpengaruh, yang sering disebut degenerasi otot.

Sebuah studi yang diterbitkan oleh Layanan Kesehatan Nasional Inggris menemukan bahwa senyawa resveratrol dalam wine mencegah kerusakan otot sehingga tetap sehat.