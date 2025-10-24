5 Manfaat Yoghurt, Bikin Berat Badan Ambyar

Jumat, 24 Oktober 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - YOGHURT telah lama dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk menjaga kesehatan usus.

Yoghurt tawar tanpa pemanis memiliki banyak manfaat kesehatan karena mengandung hampir semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita.

Satu cangkir yoghurt saja sudah cukup untuk memenuhi 49 persen kebutuhan kalsium harian Anda, 38 persen fosfor, 12 persen magnesium, dan 18 persen kalium.

Yoghurt juga mengandung vitamin B12 dan riboflavin yang bisa melindungi Anda dari penyakit jantung.

Tidak hanya itu, yoghurt juga memberi Anda sejumlah besar protein, 12 gram untuk setiap porsi 200 gram.

Ini meningkatkan metabolisme Anda dengan meningkatkan pengeluaran energi kamu.

Dengan nilai gizi yang tinggi, yoghurt hadir dengan banyak manfaat kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.