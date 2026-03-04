Close Banner Apps JPNN.com
5 Masalah Besar Persija Terungkap dalam Sebuah Konferensi

Rabu, 04 Maret 2026 – 06:52 WIB
Persija vs Borneo FC pada pekan ke-24 Super League di JIS. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta dijerat lima masalah setelah harus puas bermain imbang 2-2 dengan sesama tim papan atas, Borneo FC, pada pekan ke-24 Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu (4/3) malam WIB.

Semua problem si Macan Kemayoran itu terungkap saat Pelatih Mauricio Souza menghadiri konferensi pers setelah pertandingan.

Masalah pertama ialah cedera Mauro Zijlstra.

Mauricio Souza mengatakan Zijlstra tak masuk skuad dalam laga melawan Borneo FC karena cedera paha yang didapatkan pada sesi latihan.

"Waktu latihan akan selesai, ada sesi shooting ke gawang. Dia shooting, terus cedera di paha depan. Dia tidak bisa tampil di pertandingan ini (lawan Borneo)," ujar Mauricio.

Cedera itu membuat Zijlstra mungkin tak bisa main pada laga berikut, yakni menghadapi Dewa United.

Masalah kedua ialah cedera Alaaeddine Ajaraie.

Tampil sebagai starter dalam laga Persija vs Borneo, Alaaeddine cedera dan keluar lapangan pada menit ke-56.

Laga ketat Persija vs Borneo FC di pekan ke-24 berakhir tanpa pemenang. Cek klasemen Super League di sini.

