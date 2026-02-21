Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Menu Buka Puasa untuk Penderita Mag

Sabtu, 21 Februari 2026 – 05:24 WIB
5 Menu Buka Puasa untuk Penderita Mag - JPNN.COM
Roti Gandum. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENJALANKAN ibadah puasa menjadi tantangan tersendiri bagi penderita mag.

Tidak mengonsumsi makanan selama sehari bisa membuat asam lambung naik.

Namun, saat buka puasa, tidak semua makanan bisa dikonsumsi penderita mag.

Baca Juga:

Alih-alih mengonsumsi makanan yang terlalu asam, penderita mag harus mengutamakan makanan yang manis dan hangat seperti teh dan kurma.

Selain itu, ada beberapa makanan yang wajib dikonsumsi oleh penderita mag.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Sayuran Hijau

Kandungan dalam sayuran hijau juga dipercaya bisa menurunkan kadar asam lambung ketika mag sedang kambuh.

Untuk penderita mag, disarankan untuk mengonsumsi sayuran hijau minimal satu kali per hari.

Ada beberapa jenis menu buka puasa yang aman dikonsumsi oleh penderita mag dan salah satunya ialah tentu saja oatmeal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penderita mag  Menu Buka Puasa  Biskuit  pisang 
BERITA PENDERITA MAG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp