JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Menu Sarapan untuk Penderita Diabetes

Sabtu, 07 Maret 2026 – 06:01 WIB
5 Menu Sarapan untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Stroberi. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu jenis penyakit kronis yang cukup sulit disembuhkan.

Sebagian besar dari kita pernah mendengar istilah ‘diabetes’. Bagi yang belum tahu, istilah ini terutama merujuk pada gangguan metabolisme di mana tubuh tidak bisa memanfaatkan atau memproduksi hormon insulin yang penting untuk mengatur kadar gula darah.

Tak perlu dikatakan lagi, menjadi sangat penting bagi penderita diabetes untuk menghindari makanan yang bisa menyebabkan lonjakan tiba-tiba kadar gula darah mereka.

Kita sudah tahu bahwa sarapan adalah waktu makan terpenting dalam sehari.

Bagi penderita diabetes, sangat penting untuk tidak pernah melewatkan sarapan, dan makan sesuatu yang akan memberi mereka nutrisi yang sehat tanpa mengganggu kadar gula darah mereka.

Jika makan makanan yang tidak sehat bisa meningkatkan kadar gula, melewatkan sarapan sama sekali bisa menyebabkan penurunan kadar gula darah secara tiba-tiba, yang juga tidak sehat.

Oleh karena itu, dalam hal sarapan, penderita diabetes perlu menemukan keseimbangan yang tepat.

Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita pelajari tentang makanan sehat yang harus menjadi bagian dari sarapan ramah diabetes, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis menu sarapan yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes setiap pagi dan salah satunya adalah tentu saja jus bayam.

penderita diabetes  menu sarapan  Buah  Oat 
