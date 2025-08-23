5 Minuman Detoks untuk Hati yang Wajib Anda Konsumsi

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - HATI merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat bisa menimbulkan penyakit hati berlemak.

Penyakit hati berlemak merupakan suatu kondisi kesehatan serius yang ditandai dengan adanya penumpukan lemak berlebih di hati.

Meskipun ada banyak sekali perawatan medis yang tersedia, perubahan pola makan dan pengobatan alami bisa memainkan peran penting dalam mengelola dan bahkan membalikkan kondisi tersebut.

Salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk meningkatkan kesehatan hati adalah dengan memulai hari Anda dengan minuman detoks.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Thehealthsite.com.

1. Air Lemon Hangat

Lemon, merupakan bahan bagus yang bisa membantu membersihkan hati secara alami.

Buah ini kaya akan vitamin C dan antioksidan, yang merangsang fungsi hati dan membantu membuang racun.