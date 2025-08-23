Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Minuman Detoks untuk Hati yang Wajib Anda Konsumsi

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 02:00 WIB
5 Minuman Detoks untuk Hati yang Wajib Anda Konsumsi - JPNN.COM
Ilustrasi air lemon. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - HATI merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat bisa menimbulkan penyakit hati berlemak.

Penyakit hati berlemak merupakan suatu kondisi kesehatan serius yang ditandai dengan adanya penumpukan lemak berlebih di hati.

Baca Juga:

Meskipun ada banyak sekali perawatan medis yang tersedia, perubahan pola makan dan pengobatan alami bisa memainkan peran penting dalam mengelola dan bahkan membalikkan kondisi tersebut.

Salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk meningkatkan kesehatan hati adalah dengan memulai hari Anda dengan minuman detoks.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Thehealthsite.com.

Baca Juga:

1. Air Lemon Hangat

Lemon, merupakan bahan bagus yang bisa membantu membersihkan hati secara alami.

Buah ini kaya akan vitamin C dan antioksidan, yang merangsang fungsi hati dan membantu membuang racun.

Ada beberapa jenis minuman detoks yang bisa membantu membersihkan hati dari racun dan salah satunya adalah tentu saja air kunyit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hati  minuman detoks  jus lidah buaya  Cuka Sari Apel 
BERITA HATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp