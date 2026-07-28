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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Minuman Detoks untuk Menjaga Kesehatan Tiroid

Selasa, 28 Juli 2026 – 05:53 WIB
5 Minuman Detoks untuk Menjaga Kesehatan Tiroid - JPNN.COM
Jus Seledri. Foto: Hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi minuman detoks. Minuman detoks adalah cairan yang terbuat dari berbagai buah dan sayuran untuk menghilangkan racun tubuh.

Salah satu manfaat mengonsumsi minuman detoks ialah membantu menjaga kesehatan tiroid.

Penyakit tiroid adalah salah satu masalah paling umum di dunia modern, dan cenderung menimpa orang-orang dari segala usia dan jenis kelamin.

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Kelenjar berbentuk kupu-kupu yang disebut tiroid bisa dilihat di depan leher.

Hormon yang dikeluarkan kelenjar ini mengatur sejumlah proses tubuh, termasuk kontraksi otot, pencernaan, dan suhu tubuh.

Disfungsi apa pun pada kelenjar ini bisa menyebabkan masalah tiroid, seperti hipertiroidisme atau hipotiroidisme.

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Jadi untuk menghindari masalah tiroid, fokuslah pada peningkatan fungsi tiroid dengan menambahkan makanan sehat dan minuman detoks.

Mengobati masalah tiroid menjadi penting ketika seseorang mempunyai berbagai masalah dan kondisinya cenderung menjadi lebih kompleks seiring berjalannya waktu.

Ada beberapa jenis minuman detoks yang bisa membantu membantu menjaga kesehatan tiroid dan salah satunya jus mentimun.

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TAGS   kesehatan tiroid  minuman detoks  air lemon  air kunyit 
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