JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Minuman Ini Bikin Kulit Cerah Alami

Jumat, 15 Agustus 2025 – 02:00 WIB
Ilustrasi Teh Hijau. Foto: Yahoo Health

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin kulit mereka terlihat segar dan cerah secara alami.

Ada beberapa hal yang berperan dalam mempromosikan kulit bercahaya, salah satunya pola makan.

Makanan dan minuman yang Anda konsumsi bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Jus amla bit

Baik bit maupun amla (Indian gooseberry) kaya akan antioksidan, yang membantu mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas.

Nutrisi ini meningkatkan kesehatan kulit dan membuatnya bercahaya alami.

2. Jus tebu dengan lemon

Jus tebu menghidrasi dan mengandung gula alami, yang bisa memberikan dorongan energi instan.

Penambahan lemon menambah vitamin C, yang membantu produksi kolagen, membuat kulit Anda kencang dan bercahaya.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu agar kulit Anda bercahaya secara alami seperti misalnya jus amla bit.

