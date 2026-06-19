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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Minuman Sehat yang Ampuh Meningkatkan Kadar Hemoglobin

Jumat, 19 Juni 2026 – 06:29 WIB
5 Minuman Sehat yang Ampuh Meningkatkan Kadar Hemoglobin - JPNN.COM
Ilustrasi buah delima. Foto: pinterest

jpnn.com, JAKARTA - HEMOGLOBIN yang terlalu rendah bisa mengakibatkan Anda terserang anemia.

Anemia adalah kondisi di mana tubuh Anda memiliki lebih sedikit sel darah merah atau kadar hemoglobin yang lebih rendah dari normal, yang berarti lebih sedikit oksigen yang mencapai organ dan jaringan kamu.

Anemia terutama menyerang wanita dan anak-anak, menyebabkan gejala seperti kelelahan, sesak napas, nyeri dada, dan kulit pucat.

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Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, anemia memengaruhi sekitar setengah miliar wanita berusia 15–49 tahun dan 269 juta anak kecil di seluruh dunia.

Untuk mencegah masalah ini, penting untuk mengonsumsi makanan kaya zat besi karena zat besi membantu tubuh Anda memproduksi hemoglobin.

Selain suplemen, Anda juga bisa meningkatkan kadar zat besi secara alami dengan menggunakan buah dan sayuran musiman untuk membuat minuman guna meningkatkan kadar hemoglobin.

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Hemoglobin adalah protein yang ditemukan dalam sel darah merah yang memberi warna merah pada darah dan memainkan peran penting dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh.

Hemoglobin mengandung zat besi, mineral dari makanan yang kita makan, yang membantunya mengikat oksigen di paru-paru dan mengirimkannya ke jaringan dan organ.

Ada beberapa jenis minuman sehat yang bisa membantu meningkatkan kadar hemoglobin tubuh dan salah satunya adalah serbet sattu.

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TAGS   kadar hemoglobin  Minuman Sehat  jus amla  jus tebu 
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