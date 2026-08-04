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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Minuman yang Ampuh Tingkatkan Gairah di Ranjang

Selasa, 04 Agustus 2026 – 08:24 WIB
5 Minuman yang Ampuh Tingkatkan Gairah di Ranjang - JPNN.COM
Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI stamina yang perkasa saat begituan bisa membuat istri bahagia.

Terlebih, biasanya saat sedang asyik bermain cinta, kadang pria dan wanita sering kesulitan mencapai kepuasan.

Menariknya, ternyata ada jenis minuman tertentu yang diklaim bisa membantu agar wanita dan pria bisa lebih cepat klimaks.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kopi

Tidak hanya mencegah dari rasa kantuk, rupanya kopi merupakan minuman yang juga bisa meningkat libido pria maupun wanita.

2. Jus delima

Delima atau pomegranate memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sehingga bisa memperlancar peredaran darah, termasuk ke daerah vital.

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Studi yang dipublikasikan dalam jurnal the International Journal of Impotence Research menyatakan, jus delima memberikan dampak positif bagi penderita disfungsi ereksi karena meningkatkan hormon testosteron.

3. Susu cokelat

Susu cokelat atau dark chocolate bisa meningkatkan gairah berhubungan ranjang serta menurunkan tekanan darah dan sangat baik untuk kualitas bermain cinta.

Ada beberapa jenis minuman yang bisa membantu meningkatkan gairah di ranjang dan salah satunya ialah jus delima.

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TAGS   gairah  minuman  jus tomat  jus delima 
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