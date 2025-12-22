Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

5 Mobil Listrik Ini Bakal Diproduksi di Subang, Ada Model MPV

Senin, 22 Desember 2025 – 08:25 WIB
5 Mobil Listrik Ini Bakal Diproduksi di Subang, Ada Model MPV - JPNN.COM
VinFast mengumumkan akan merakit sejumlah mobil listrik di pabrik barunya yang berada di Subang, Jawa Barat. Foto: dok VinFast

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan mobil asal Vietnam, VinFast mengumumkan akan merakit sejumlah mobil listrik di pabrik barunya yang berada di Subang, Jawa Barat.

Ada empat mobil listrik yang bakal dirakit di Indonesia, VF3, VF5, VF6, VF7, dan MPV.

CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan mobil yang dirakit itu merupakan tahap awal.

Baca Juga:

"Untuk yang pertama ini nanti yang akan dirakit di Subang adalah VF3, VF5, VF6, VF7, dan juga MPV yang akan segera kami luncurkan," katanya di Bali pada Minggu.

Dia tidak menjelaskan secara spesifikasi MPV yang akan diproduksi di pabrik Subang, tetapi mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut dirancang bisa menampung setidaknya tujuh penumpang.

Fasilitas perakitan mobil listrik VinFast di Subang diresmikan pada 15 Desember 2025.

Baca Juga:

Pabrik yang dibangun di lahan seluas 171 hektare itu, menurut Kariyanto, pada tahap awal dirancang memiliki kapasitas produksi 50.000 unit kendaraan per tahun.

Namun demikian, realisasi produksi kendaraan di fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar di Indonesia.

VinFast mengumumkan akan merakit sejumlah mobil listrik di pabrik barunya yang berada di Subang, Jawa Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mobil listrik  VinFast  pabrik di Subang  mpv listrik 
BERITA MOBIL LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp