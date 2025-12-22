5 Mobil Listrik Ini Bakal Diproduksi di Subang, Ada Model MPV

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan mobil asal Vietnam, VinFast mengumumkan akan merakit sejumlah mobil listrik di pabrik barunya yang berada di Subang, Jawa Barat.

Ada empat mobil listrik yang bakal dirakit di Indonesia, VF3, VF5, VF6, VF7, dan MPV.

CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan mobil yang dirakit itu merupakan tahap awal.

"Untuk yang pertama ini nanti yang akan dirakit di Subang adalah VF3, VF5, VF6, VF7, dan juga MPV yang akan segera kami luncurkan," katanya di Bali pada Minggu.

Dia tidak menjelaskan secara spesifikasi MPV yang akan diproduksi di pabrik Subang, tetapi mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut dirancang bisa menampung setidaknya tujuh penumpang.

Fasilitas perakitan mobil listrik VinFast di Subang diresmikan pada 15 Desember 2025.

Pabrik yang dibangun di lahan seluas 171 hektare itu, menurut Kariyanto, pada tahap awal dirancang memiliki kapasitas produksi 50.000 unit kendaraan per tahun.

Namun demikian, realisasi produksi kendaraan di fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar di Indonesia.