5 Momen Tidak Terlupakan dalam Konser BLACKPINK di Jakarta

Selasa, 04 November 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal asal Korea Selatan, BLACKPINK sukses mengguncang Jakarta lewat konser bertajuk DEADLINE yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Sabtu (1/11) dan Minggu (2/11).

Selain aksi panggung yang energik, konser grup beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa itu juga menampilkan lagu-lagu hit yang bikin ribuan penonton sing along.

Ada beberapa momen spesial yang membuat konser BLACKPINK makin tidak terlupakan, apa saja?

1. Lisa BLACKPINK: Aku Sudah Makan Nasi Goreng dan Mie Goreng di Jakarta!

Siapa sangka, di tengah kesibukan konser yang dipersiapkan dengan matang oleh iMe Indonesia, Lisa BLACKPINK menyempatkan diri untuk menikmati kuliner Indonesia.

Dalam pernyataannya di atas panggung, Lisa dengan antusias mengaku sudah mencicipi nasi goreng dan mie goreng.

Pengakuan Lisa itu menunjukkan cintanya pada Indonesia dan membuat BLINK semakin merasa dekat dengan idolanya.

"Enak sekali," ucap Lisa, disambut sorak sorai penggemar.