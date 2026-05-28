5 Negara Kandidat Juara Piala Dunia 2026 & Bagan Babak Gugur

Kamis, 28 Mei 2026 – 06:43 WIB

jpnn.com - DEPOK - Lima negara teratas dalam Peringkat Dunia FIFA otomatis pantas menjadi kandidat juara Piala Dunia 2026.

Peringkat terbaru FIFA menggambarkan sekilas tentang negara-negara yang menuju turnamen empat tahunan itu sebagai favorit mengangkat trofi.

Prancis, Spanyol, Argentina, Inggris, dan Portugal saat ini menduduki Top 5.

"Masing-masing negara tersebut akan tiba di Piala Dunia 2026 dengan talenta kelas dunia dan ambisi gelar yang nyata," kupasan awak FIFA.

Ranking FIFA per 1 April 2026

Lima negara tersebut memenangi tujuh Piala Dunia.

Prancis dua kali, Spanyol satu kali, Argentina tiga kali, Inggris satu kali, dan Portugal masih berusaha mengejar gelar pertama.

Menurut Tim FIFA, kedalaman skuad Prancis memungkinkan mereka untuk mengatasi cedera dan skorsing. Artinya, dua masalah tersebut sepertinya tak menyebabkan gangguan besar buat Prancis.