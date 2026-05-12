5 Negara Mundur dari Eurovision 2026 Akibat Keikutsertaan Israel

jpnn.com - MOSKOW - Sebanyak lima negara Eropa, yakni Spanyol, Irlandia, Islandia, Belanda, dan Slovenia, menarik diri dari ajang Eurovision Song Contest 2026 di Wina, Austria.

Penarikan diri itu sebagai bentuk protes atas keikutsertaan Israel dalam kompetisi lagu tersebut, menurut laporan The Independent.

Babak semifinal Eurovision akan berlangsung pada Selasa dan Kamis (14/5). Adapun final dijadwalkan pada Sabtu (16/5).

Israel akan diwakili oleh seorang penyanyi sekaligus penulis lagu Noam Bettan dengan lagu berjudul Michelle.

Eurovision merupakan kompetisi musik internasional di bawah naungan European Broadcasting Union.

Pada 2025 lalu, ajang tersebut digelar di Basel, Swiss, dengan gelar pemenang diraih oleh penyanyi asal Austria, Johannes Pietsch (“JJ”), lewat lagu Wasted Love.

Rusia tidak berpartisipasi dalam kontes itu sejak 2022, meskipun sebelumnya kerap menjadi favorit dan pernah menjuarai kompetisi pada 2008 dengan lagu Believe yang dibawakan Dima Bilan.

Israel telah empat kali menjuarai Eurovision, yaitu pada 1978 oleh Izhar Cohen & Alphabeta dengan lagu A-Ba-Ni-Bi, lalu 1979 dimenangi oleh grup vokal Milk and Honey dengan lagu Hallelujah, pada 1998 oleh Dana International dengan Diva, serta 2018 oleh Netta Barzilai dengan Toy. (antara/jpnn)