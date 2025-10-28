5 Obat untuk Batuk Kering yang Mengganggu

Selasa, 28 Oktober 2025 – 08:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BATUK merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Batuk sangat mengganggu. Anda bahkan tidak bisa tidur jika terserang batuk.

Batuk terdiri dari batuk kering dan batuk berdahak. Batuk kering atau batuk tidak berdahak bisa mengganggu aktivitas jika tidak diatasi dengan cara tepat.

Berikut ini berbagai pilihan obat batuk kering paling ampuh yang bisa kamu coba untuk mengatasinya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vicks Formula 44

Rekomendasi obat batuk kering paling ampuh yang pertama datang dari merek Vicks yang tak hanya bantu meredakan batuk, tetapi juga flu.

Di dalam obat batuk ini terdapat kandungan dextrometorphan sebanyak 5 mg untuk bantu meredakan batuk kering atau tidak berdahak.

Selain itu, obat ini juga bisa meredakan batuk yang disertai bersin-bersin.

2. Woods Peppermint Antitussive

Woods Peppermint Antitussive menjadi salah satu obat batuk kering terbaik yang bisa kamu temukan dengan mudah tanpa resep dokter.