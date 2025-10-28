Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Obat untuk Batuk Kering yang Mengganggu

Selasa, 28 Oktober 2025 – 08:29 WIB
5 Obat untuk Batuk Kering yang Mengganggu - JPNN.COM
Ilustrasi Batuk. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - BATUK merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Batuk sangat mengganggu. Anda bahkan tidak bisa tidur jika terserang batuk.

Batuk terdiri dari batuk kering dan batuk berdahak. Batuk kering atau batuk tidak berdahak bisa mengganggu aktivitas jika tidak diatasi dengan cara tepat.

Baca Juga:

Berikut ini berbagai pilihan obat batuk kering paling ampuh yang bisa kamu coba untuk mengatasinya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vicks Formula 44

Rekomendasi obat batuk kering paling ampuh yang pertama datang dari merek Vicks yang tak hanya bantu meredakan batuk, tetapi juga flu.

Di dalam obat batuk ini terdapat kandungan dextrometorphan sebanyak 5 mg untuk bantu meredakan batuk kering atau tidak berdahak.

Baca Juga:

Selain itu, obat ini juga bisa meredakan batuk yang disertai bersin-bersin.

2. Woods Peppermint Antitussive

Woods Peppermint Antitussive menjadi salah satu obat batuk kering terbaik yang bisa kamu temukan dengan mudah tanpa resep dokter.

Ada beberapa jenis obat untuk mengatasi batuk kering tanpa efek samping dan salah satunya ialah woods peppermint antitussive.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   batuk kering  obat  OB herbal  Actifed Plus Cough Suppressant 
BERITA BATUK KERING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp