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JPNN.com - Kriminal

5 Orang Pekerja di Tolikara Meninggal Dibantai KKB

Senin, 03 Agustus 2026 – 10:28 WIB
5 Orang Pekerja di Tolikara Meninggal Dibantai KKB - JPNN.COM
Kapendam XVII Cendrawasih Kol Inf Tri Purwanto. ANTARA/Evarukdijati

jpnn.com, JAYAPURA - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) berulah lagi, Senin dini hari sekitar pukul 03.28 WIT.

Kelompok teroris itu menyerang para pekerja proyek jalan dari PT SHJ di sekitar Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan.

Akibat serangan itu mengakibatkan lima orang meninggal dunia.

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"Benar, ada insiden penembakan yang menewaskan para pekerja PT SHJ dan saat ini sedang dilakukan proses evakuasi," kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto di Jayapura, Senin.

Sebelumnya kontak tembak terjadi antara KKB dari Kodap XVI Yahukimo Batalyon Yamue pimpinan DPO Ronal Heluka dengan Tim Gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua, Jumat (7/7).

Kaops Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani mengatakan bahwa tiga anggota KKB tewas saat kontak tembak dengan tim gabungan di kawasan KM 4 Logpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

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Dalam kontak tembak itu pula, tim gabungan juga mengamankan tiga pucuk senjata api.

"Saat melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap KKB, terjadi kontak tembak hingga menewaskan tiga anggota KKB," kata Irjen Faizal Ramadhani, Sabtu (18/7).

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) berulah lagi, Senin dini hari. Mereka menyerang warga sipil hingga menewaskan lima orang.

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TAGS   KKB  kelompok kriminal bersenjata  teroris  Kodam XVII Cenderawasih 
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